Poté, co následovala pochopitelná opověď Izraele, se ani ne den po útoku konala v New Yorku demonstrace Všichni pro Palestinu, které účastnily tři radikální demokratické poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová, Rashida Tlaibová a Cori Bushová a jejich kolega Jamaal Bowman.

Po důvodu není potřeba dlouho pátrat – je jím starý známý antisemitismus, kterým je část arabské a vlastně celá muslimská populace prostoupená (slovo antisemitismus historicky vyjadřuje odpor k Židům, proto jsou i Arabové označování za antisemity, byť jsou sami Semité – viz infobox, pozn. red.).

Antisemitismus je negativní postoj až nenávist vůči Židům či židovské víře (judaismu). Původ slova sahá do 19. století, poprvé jej nejspíše použil v roce 1860 židovský učenec Moritz Steinschneider ve slovním spojení antisemitské předsudky v souvislosti s myšlenkami francouzského filozofa Ernesta Renana o nadřazenosti árijské rasy nad semitskou.

U arabského antisemitismu nelze zapomínat, že za druhé světové války Arabové vzhlíželi k nacistickému Německu, viděli v něm sílu, která by je mohla zbavit anglické nadvlády.

Když Greta Thunbergová smazala fotografii s palestinskou vlajkou, uvedla, že nevěděla, že chobotnice a houba jsou symboly antisemitismu. Možná měla místo stávkování za klima chodit do školy, i když při pohledu na americké univerzity vlastně nevím, jestli by jí to k něčemu bylo.