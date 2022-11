KOMENTÁŘ: Debata o dezinformaci - Alexander Tomský

Tenhle převratný vynález vedle seriózních informací, zpráv a názorů poskytuje fantastickou příležitost ignorantům, aby se vyjadřovali ke všemu, co je napadne. Výsledkem jsou miliony omylů, chyb a bludů, nepřesností, přehánění a překrucování, nemluvě o lidech, jimž umožňuje beztrestně lhát.

Proti tomu jsou dezinformace, jež mají zmást a destabilizovat protivníka, čili zjevná ruská nebo čínská propaganda, poměrně nevinnou záležitostí. Ne, že by neměly žádný vliv, jistě působí na emoce. A kritika nedostatků i selhání západní společnosti může být mnohdy pravdivá, přestože z úst autokratů žádnou alternativu vůči svobodné společnosti nenabízí.

Sebevětší sebechvála ruského nebo čínského režimu přesvědčivá není. Bylo několikrát prokázáno, že na americké volby neměla ruská propaganda téměř žádný vliv. Nicméně je nepřátelské vměšování cizí mocnosti do života naší společnosti nepřijatelné. Nedávno zrušila britská vláda licenci ruské televizi.

Je to důkladná zpráva o hrůzných obligatorních lžích, jež bojovníci za novou společenskou spravedlnost prosadili ve veřejném prostoru, v zákoníku práce i ve státních institucích a za jejichž porušení se trestá ztrátou zaměstnání nebo veřejné funkce.

Britský levicový deník The Guardian má v záhlaví pěkné heslo „Názory volné, ale fakta jsou svatá“, kéž by se jím však sám řídil. Myslím, že potřebujeme nestranného dozorce, který by fakta hlídal a úkladné lháře trestal. Samozřejmě chytí jen malé ryby.