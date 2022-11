Doplňovací volby v USA dopadly tak těsně, že se budou týdny přepočítávat, než bude známo, kdo vyhrál o pár mandátů. Zdá se, že nepatrnou většinu ve Sněmovně budou mít republikáni, ale jeden hlas jim bude chybět k senátní většině. O politice velmoci rozhoduje pár jedinců. Kdyby byla Amerika normální, prezident s nejnižší podporou všech dob by demokratům volby prohrál na celé čáře. Vždyť má na krku nejvyšší inflaci za posledních 40 let, největší vlnu kriminality a vražd za poslední dvě desetiletí a po nástupu do úřadu ztížil průzkum i těžbu fosilních paliv a zrušil sankce proti výstavbě německo-ruského plynovodu. Ruský diktátor jej považoval za ubohého bezmocného starce.

V Americe se hodně přehání, výroky o nadcházející občanské válce je třeba brát s rezervou a to, že se za posledních pár let ztrojnásobil arsenál palných zbraní v soukromém držení, je spíš zaviněno obavou o bezpečnost. Společnost se však nachází v horečce, jak popisuje v knize Na Západě zuří válka anglický novinář Douglas Murray, jenž zasvěceně vysvětluje příčiny i důsledky revoluce sociální spravedlnosti, antirasismu a hnutí „zrušte kulturu“, které ničí rozum a svobodu projevu.

Deník The New York Times rozpoutal kampaň za zrušení Proklamace nezávislosti (1776) a nabízel slavit rok 1619, kdy byli do Ameriky zavlečeni první otroci. Nejúspěšnější stát světa by tak ztratil svou národní i politickou legitimitu. Obvinění bělochů z nevyléčitelného rasismu ničí patriotismus a soudržnost multietnického národa. Progresivisté neargumentují, pouze pomlouvají oponenty a povzbuzují své přívržence, stejně jako to dělá Trump. Jazyk zamořují oxymoróny. Liberální znamená neliberální, demokratické nedemokratické, tolerantní nesnášenlivé, spravedlivé nefér, všeobecné vzdělání nevzdělanost, rovnost menšin nerovnost většiny, cenzura zločinů ochranu menšiny před zákonem.