Žraloci zaútočili na delfína, Sydney zavřelo pláže

Delfín byl možná už před útokem nemocný nebo oslabený, uvedla Jools Farrellová z australské organizace na ochranu kytovců. To by podle ní vysvětlovalo, proč se delfín tak přiblížil k pobřeží. „Žraloků je v oblasti opravdu hodně, a pokud se tu objeví delfín, kterému není dobře, tak je to přiláká, protože to cítí,“ dodala Farrellová.