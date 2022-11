Populární milovnice žraloků musela rychle couvat, čelisti byly nebezpečně blízko

Na videu natočeném minulý týden na Havaji, které na Instagramu zhlédlo téměř čtvrt milionu lidí, je vidět, jak Ramseyová leze do vody, odkud se vzápětí vynoří samice žraloka tygřího. Freediverka rychle vycouvala a žralok jen naprázdno cvaknul čelistí u ploutví Ramseyové.

Jak později sama Ramseyová přiznala, do vody se tentokrát hnala příliš rychle, na což samice žraloka okamžitě reagovala. „Znám Nikki snad dvacet let, v podstatě jsme spolu vyrůstali. Viděla jsem, jak se rychle blíží, takže jsem musela couvnout,“ vysvětlila žena, která se o chvíli později za žralokem do vody vydala znovu.