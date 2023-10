Želva vyplavená ve Skotsku se neměla dožít druhého dne, teď je zpátky ve volné přírodě

Iona okamžitě putovala do akvária Loch Lomond a poté do Scarborough. Dostalo se jí té nejlepší péče, a tak se začala podle ošetřovatelů až zázračně zotavovat.

Po osmnácti měsících tak Britové mohli Ionu naložit a odvézt zpět do její domoviny k Azorským ostrovům, kde ji 4. října vypustili zpět do volného moře. „Bylo skutečně nádherné vidět ji odplouvat do té velké modři,“ radoval se Todd German.