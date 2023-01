Vojáci vozili generálovu matku na nákupy, skončil ve výslužbě

Poté, co vyšly najevo informace, že si brigádní generál Jeffrey Magram dělal z kalifornské národní gardy tak trochu vlastní podnik, byl přesunut do záloh ve výslužbě. Podle webu Military.com to je v podstatě stejné, jako kdyby byl propuštěn.

Proti Magramovi se sešlo několik obvinění, z nichž asi nejzávažnější je to, že v roce 2020 nechal uvést do pohotovostního stavu stíhačku F-15. Stalo se to na začátku pandemie koronaviru a Magram to tehdy popisoval jako přípravu na „potenciální domácí misi“.

Někteří členové národní gardy se tehdy obávali, že Magram chce letadlo použít jako odstrašující prostředek proti civilním demonstrantům a zároveň k rozehnání davů.

Generál také zneužíval svého postavení v tom smyslu, že své podřízené úkoloval vyřizováním svých osobních záležitostí. Vyšetřování například ukázalo, že jeden voják ve službě jej odvezl téměř 90 kilometrů k zubaři a zpět.

Jiný podřízený pak dostal za úkol odvézt Magramovu matku na nákupy. „Trvala na svém. A tím myslím, že jsme museli jet do Whole Foods (…) Trvalo jí hodně dlouho, než se pro něco rozhodla, a pořád něco porovnávala,“ řekl blíže neurčený muž vyšetřovatelům.

Kultura wingmanů

Vedle toho se ukázalo, že generál mimo jiné ani nesplnil povinné školení a testy z kybernetické bezpečnosti a později je za něj musel udělat další podřízený.

Magram ve svém vyjádření pro vyšetřovací komisi osobní pochůzky nepopřel, údajně měl za to, že je to součástí „kultury wingmanů“ (podpůrných pilotů). Dodal k tomu, že kdyby se dozvěděl o jakýchkoliv problémech ve vnímání svého přístupu, okamžitě by to řešil a napravil. Ale vyšetřovatelé zjistili, že Magram byl za podobné chování „na koberečku“ již v roce 2017.

Kalifornská národní garda tak má vcelku problém, protože nejde o ojedinělý případ. Magram je totiž za poslední čtyři roky už pátý, kdo musel její řady opustit kvůli nějakému skandálnímu odhalení.