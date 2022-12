V Praze nouzově přistálo letadlo. Na palubě se narodil chlapeček

Na pražském Letišti Václava Havla v pátek v noci nouzově přistálo letadlo na pravidelné lince z anglického Birminghamu do rumunské Bukurešti poté, co na jeho palubě žena porodila chlapce. Maminku i dítě po přistání v Praze převzali zdravotníci a převezli do nemocnice v Motole, oba jsou v pořádku.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto