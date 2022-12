V malém městě v Arkansasu si zvolili osmnáctiletého starostu

Nový starosta Jaylen Smith získal 218 hlasů, zatímco jeho oponentka Nemi Matthewsová 139. „Občané Earlu, je to oficiální! Jsem vaším nově zvoleným starostou. Je čas otevřít novou a lepší kapitolu Earlu,“ napsal Smith na svém facebookovém profilu poté, co byly oznámeny výsledky.

Mezi Smithovými volebními prioritami bylo zlepšení bezpečnosti a dopravy ve městě, zbourání opuštěných domů a výstavba obchodu s potravinami. „Bůh mi předurčil, abych se zastával těch, kteří mají strach to udělat sami. Dělám to proto, že jsem byl vychován k tomu, abych miloval, pomáhal a staral se o druhé,“ uvedl nově zvolený starosta. Dodal, že by se v budoucnu chtěl setkat se zástupci obou komor Kongresu za stát Arkansas.