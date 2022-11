V loterii vyhrál stovky milionů. Při přebírání se zamaskoval, aby to nezjistila žena a děti

Jak uvedl server South China Morning Post, který o výhře informoval, Li vsadil na všechny tikety stejná čísla, která už sází deset let. Prý tato číselná řada vypadá moc pěkně. Všech sedm vytipovaných čísel pak bylo během října vylosováno a na každý tiket vyhrál Li okolo pěti a půl milionu jüanů.

„Neřekl jsem to ani ženě a dětem. Bojím se, že by se mohly cítit povýšeně a v budoucnosti by tvrdě nestudovaly a nepracovaly,“ uvedl.