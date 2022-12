Utratila téměř 200 tisíc za veterináře, aby jí řekli, že je její kočka „divná“

Když přinesla studentka z Velké Británie svou kočku Moose na kastraci, veterináři ji vyděsili. Poukázali totiž na to, že velmi rychle dýchá a že by se mohlo jednat o závažné onemocnění. Zvíře podstoupilo sérii vyšetření, za což dívka zaplatila v přepočtu necelých 200 tisíc korun. A výsledek? Experti konstatovali, že kočka je jen „trochu divná“, píše server listu The Daily Mail.

Kočka Moose se nadechuje i 80krát za minutuVideo: AP