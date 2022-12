Univerzita obvinila dvojčata z opisování u zkoušky, soud uznal „propojení myslí“

Dívky si to nenechaly líbit a obrátily se na soud. Ten rozhodl, že jejich odpovědi v testu byly sice stejné, ale že v případě identických dvojčat může dojít k „propojení myslí“. Za pošpinění dobré pověsti jim pak navíc přiznal odškodné ve výši 1,5 milionu dolarů (35 milionů korun), informoval list The Daily Mail.

Na obranu dvojčat přispěchala přímo k soudu i evoluční psycholožka a behaviorální genetička, profesorka Nancy Segalová z Kalifornské univerzity, která se specializuje právě na studium dvojčat. Podle jejích slov by bylo naopak divné, pokud by sestry odpovídaly rozdílně, zvlášť když spolu tráví tolik času, a to i ve škole.