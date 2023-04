Traktor s modrým majákem. Jediný, který může jet záchranářskou uličkou

„Devět z nich je přímo v centru a ta potřeba mít vozidlo, které by zvládlo více funkcí je velká,“ vysvětlil technicko- provozní náměstek VFN Jiří Pala.

Podle Valy se řeší i myšlenka, že by se traktor používal při realizování krizového plánu. „Já osobně jsem si několikrát prošel tím, že jsme tady měli blackout elektrické energie v rámci celé Prahy a byl to velmi nepříjemný pocit,“ vzpomněl náměstek.

Právě kvůli této zkoušce traktor projížděl v minulém týdnu pražskými ulicemi s modrým majákem. Traktor jako jediný utáhne náklad až 25 tun, proto externí zdroje přivezli právě tímto strojem. I přesto, že jede maximálně pouze rychlostí 40 kilometrů za hodinu, zvládne to nemocnice rychleji, než externí firma.

„My jsme si vyzkoušeli, že jsme zhruba za hodinu a 38 minut schopni dojet pro diesel agregát o výkonu 700 kVA a zapojit ho do nějakého provozu v rámci hlavního areálu v rámci Všeobecné fakultní nemocnice,“ doplnil technicko- provozní náměstek.

Nemocnici se o zdroje energie v případě výpadku proudu stará externí firma. „Ze smlouvy vyplývá, že by měli do dvou hodin od nahlášení poruchy přijet a servisovat. Do 4 hodin dovést a zapojit adekvátní diesel agregát,“ vysvětlil Pala.