Tlupa makaků v chomutovském zooparku se rozrostla o dvě samice

Chovatelé dali oběma samicím dostatek času na aklimatizaci v zázemí, protože u opic je sžívání s nováčky poněkud složitější. „Skupina má jistou hierarchii, do které se musí nově příchozí samice začlenit. A nikdo nechce být poslední, což s sebou může nést všelijaké třenice,“ popsal vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.

Zuza i Zara si tak pobyly dva týdny v zázemí, až poté je chovatelé vypustili do výběhu. „Hned první den trefily zpátky do zázemí a starší samice jim v tom nijak nebránily,“ poznamenal Brtnický. Chovatelé přesto zatím drží stranou dva samce, kteří by mohli být zpočátku agresivnější. Skupina se tak dá kompletně dohromady zřejmě až za pár týdnů.