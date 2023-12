Samice šimpanze v čínské zoo prala prádlo

Ne nadarmo se říká, že se někdo opičí, když po někom něco napodobuje. Přesně to totiž dělá šimpanz Yuhui ze zoologické zahrady na jihu Číny. Šimpanzí samice opakuje přesně to, co vidí u ošetřovatelů. Naučila se tak mýt si ruce nebo prát prádlo mýdlem v nádržce s vodou ve svém výběhu.

Samice šimpanze v čínské zoo prala prádloVideo: Newsflare, AP