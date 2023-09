Tchajwanský kandidát na prezidenta chce za těhotenství rozdávat psy a kočky

Tchajwanská demografická krize a prudce klesající porodnost by se dala vyřešit tím, že vláda nastávajícím rodičům zdarma nabídne kočku nebo psa. Podle listu The Guardian to prohlásil miliardář Terry Kou, který minulý týden vstoupil do prezidentského klání.

Foto: Profimedia.cz Terry Kou oznamuje prezidentskou kandidaturu