V Číně nabízejí tři tisíce dívkám, které se vdají dostatečně brzy

Odměna, kterou úředníci v okrese Čchang-šan pro mladé nevěsty vypsali, představuje rovných tisíc čínských jüanů, což je v přepočtu něco málo přes tři tisíce korun. Podle oficiálního prohlášení to má podpořit „sňatky přiměřené věku“ a také motivovat k početí dětí. Nárok na tuto odměnu mají pouze ženy, které se vdávají poprvé, ale úřady vedle toho vypsaly řadu dalších příspěvků, například na péči o děti nebo na vzdělání rodičů.

Jde o jedno z opatření, které má zvýšit porodnost, protože Čína loni zaznamenala první pokles počtu obyvatel za posledních šedesát let. A pokud by tento trend pokračoval, může to mít ve stárnoucí populaci značný vliv na čínskou ekonomiku.