Rihanna zazářila na Super Bowlu. Podívejte se na top 10 nejlepších vystoupení fotbalového finále

Super Bowl 2023: Rihanna

Vystoupení barbadosko-americké zpěvačky bylo velmi očekávané, poslední koncert totiž odehrála v lednu 2018 a poslední album vydala v roce 2016. Do třináctiminutového vystoupení zakomponovala celkem dvanáct písní včetně hitu z roku 2007 Umbrella. Navíc odhalila velkou novinku - ukázala těhotenské bříško. Svého prvního potomka přivítala na svět s rapperem A$AP Rockym v květnu 2022.

Písně: B--- Better Have My Money, Where Have You Been?, Only Girl in the World, We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All of the Lights, Run This Town, Umbrella a Diamonds.

Níže se podívejte na deset nejpozoruhodnějších vystoupení během Super Bowlu, na nichž se shodne většina žebříčků.

10. Janet Jackson (2004)

Písně: The Way You Move, All for You, Bad Boy for Life, Hot in Herre, Mo Money Mo Problems, Bawitdaba, Cowboy, Rhythm Nation a Rock Your Body

U tohoto vystoupení se nejrůznější žebříčky nemohou shodnout, zda by se mělo řadit mezi nejlepší nebo nejhorší. Důvodem je incident Janet Jackson, který se stal na konci vystoupení. Justin Timberlake odhalil Jacksonové pravé ňadro, na kterém ale měla zakrytou bradavku. Podle všeho měl zpěvák strhnout jen část jejího kostýmu, televize CBS ani MTV prý o plánovaném kousku nevěděly. Přestože záběr této scény je zhruba půlsekundový, dodnes budí různé emoce. Proto toto vystoupení v našem článku symbolicky řadíme na konec.

9. The Rolling Stones (2006)

Písně: Start Me Up, Rough Justice, I (Can’t Get No) Satisfaction

8. Katy Perry (2015)

Písně: Roar, Dark Horse, I Kissed a Girl, Teenage Dream, California Gurls, Get Ur Freak On, Work It, Loe Control, Firework

7. Lady Gaga (2017)

Písně: God Bless America / This Land is Your Land, Poker Face, Born This Way, Telephone, Just Dance, Million Reasons, Bad Romance.

6. Shakira a Jennifer Lopez (2020)

Písně: Dare, She Wolf, Whenever, Wherever, I Like It, Hips Don’t Lie, Ain’t It Funny, Jenny from the Block, On the Floor, Let’s Ger Loud, Waka Waka

5. Madonna (2012)

Písně: Vogue, Music v remixu s písněmi LMFAO Party Rock Anthem a Sexy and I Know It, Open Your Heart a Like a Prayer

4. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem (2022)

Písně: The Next Episode, California Love, In da Club, Family Affair, No More Drama, M.A.A.D City, Alright, Forgot About Dre, Lose Yourself, I Ain’t Mad at Cha, Still D.R.E.

3. Beyoncé (2013)

Písně: Run the World, Love On Top, Crazy in Love, End of Time, Baby Boy, Bootylicious, Independent Women Part I, Single Ladies (společně s Kelly Rowland a Michelle Williams), Halo

2. Prince (2007)

Písně: We Will Rock You, Let’s Go Crazy, Baby I’m a Star, Proud Mary, 1999, All Along the Watchtower, Best of You, Purple Rain

1. Michael Jackson (1993)

Písně: Jam, Billie Jean, Black or White, We Are the World, Heal the World