Nejlepší reklamy Super Bowlu. Jaké byly ty letošní i z uplynulých let

Super Bowl každoročně sledují desítky milionů diváků a pro firmy je to tak obrovská šance, jak svými produkty oslovit co nejvíce potenciálních zákazníků. A protože si diváci spíše zakoupí ty propagované produkty, jejichž reklama jim nejvíce utkví v paměti, firmy sází na velkou kreativitu, zábavu a hollywoodské hvězdy.

Viděli jste někdy rappovat Morgena Freemana? Přesně na to totiž vsadili značky tortillových chipsů Doritos a syceného nápoje Mountain Dew. V roce 2018 se značky daly dohromady a proti sobě postavily herce Morgena Freemana a Petera Dinklageho, kteří na začátku reklamy procvičují před zrcadlem jazykolamy. Potom už se pustí do souboje v lipsyncu (otevírání úst na hudbu). Dinklage známý ze seriálu Hra o Trůny posilněný Doritos rapuje jako Chris Brown a Morgan Freeman po loku Mountain Dew jako Missy Elliot.

Zvířata, děti a smutné příběhy jsou pro mnohé diváky zaručeným úspěchem. S tím počítala i automobilka Volkswagen, která do své reklamě z roku 2011 obsadila malého chlapce, který si splnil sen. Chlapec se v převleku za postavu ze Star Wars Darth Vadera neúspěšně snaží získat jeho schopnosti a uvést v pohyb různé předměty. Ke svému překvapení to nakonec dokáže – nastartuje tatínkovo auto. Ve skutečnosti ale otec využije dálkové ovládání.

Jak by to vypadalo, kdyby virtuálního asistenta Amazona nenamlouval nám známý hlas Alexi, ale třeba prostořeký kuchař Gordon Ramsay, rapperka Cardi B nebo herec Anthony Hopkins? Namísto rady, jak uvařit podle receptu, by vás Ramsay zasypal nadávkami jak neschopný jste kuchař a namísto country hudby by vám Cardi B pouštěla svoji známou sprostou píseň. V klipu se objevil i samotný zakladatel Amazonu, miliardář Jeff Bezos.