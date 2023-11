Řidič v Německu zničil myčku aut. Zřejmě to neuměl s automatickou převodovkou

Incident zaznamenala bezpečnostní kamera. Na záběrech je vidět, jak zákazník pomalu vjíždí svým vozem Audi do interiéru myčky. Obsluhující muž stojí stranou a chystá se auto omýt ručním vysokotlakým čističem.

Mit Video: Auto rast durch Waschanlage in Sangerhausen - Ist so der Unfall passiert? https://t.co/R8L5Cgmdr8

Najednou se vůz dal do pohybu a projel linkou skrz kartáče, poškodil její mechaniku a zastavil se o sloup sušičky. Šokovaný provozovatel se chytil za hlavu a rozběhl se k nabouranému autu.

Řidič, který vyvázl bez zranění, mezitím stačil vystoupit a nevěřícně se rozhlížel. Majiteli linky se téměř zhroutil svět. „Je to strašné. Můžu to zavřít, nejméně 60 procent zařízení je zničeno,“ lkal podle serveru Local 35letý provozovatel myčky.

Jen dodání náhradních dílů prý potrvá deset až 14 týdnů. „Kromě toho nemám tolik peněz, abych to mohl nechat rychle opravit,“ pokračoval mladý muž, který navíc musí splácet půjčku. „Bude to asi trvat celou věčnost, než se do věci vloží pojišťovna a systém se opraví,“ dodal zoufalý majitel.