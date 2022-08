Potřebujete jednorázově stan nebo vrtačku? Knihovna věcí šetří životní prostředí i peněženky lidí

Na dotaz, jak si je jistý, že lidé danou věc opravdu vrátí, Novinkám přiznal, že tenhle byznys funguje na důvěře. „Zatím se nám to nevymstilo, lidé věci řádně vracejí nepoškozené a včas. Uzavíráme takovou virtuální smlouvu. Zákazník zaplatí to půjčovné a jako deposit složí dvojnásob toho půjčovného,“ říká Žabka.

Za projektem stojí myšlenka minimalismu. Podle Žabky by měli mít lidé možnost si věci, které často nevyužijí, nejen koupit, ale i půjčit. Vzhledem k rostoucím cenám všeho je to momentálně pro lidi opravdu výhodné.

Pokud totiž něco použijeme jednou ročně, máme to deset let a použijeme desetkrát, pak pokud to stojí třeba pět tisíc, vyjde nás jedno použití na 500 korun. V Knihově věcí si ty věci může člověk půjčit za cenu 50 až 300 korun za týden a finančně se mu to tedy vyplatí.