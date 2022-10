Obraz slavného malíře visí 75 let v galerii vzhůru nohama

V galerii v Düsseldorfu mají obraz od nizozemského malíře Pieta Mondriana po desítky let vystavený vzhůru nohama. Zástupci galerie Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen to přiznali na tiskové konferenci. Dílo ale otáčet do správné polohy, jak jej malíř zamýšlel, nebudou.

Foto: Petra Wischgoll, Reuters Obraz New York City I je vzhůru nohama, kurátoři ho ale otáčet nehodlají.

Článek Jde o obraz New York City I z roku 1941, který tvoří vodorovné i svislé žluté, modré a červené pruhy z barevných pásků. Ve sbírkách galerie v Düsseldorfu je od roku 1980. Ovšem na rozdíl od prakticky identického obrazu, který Mondrian vytvořil v tu samou dobu, ale jinou technikou, byl ten s pásky otočen o 180 stupňů, řekla podle agentury DPA kurátorka Susanne Meyerová-Buserová. Uvedla, že na fotografii, která byla pořízena krátce po umělcově smrti v roce 1944 v jeho ateliéru, je ještě obraz na malířském stojanu postavený jinak, než jak jsou zvyklí ho vídat návštěvníci düsseldorfské galerie. Více pruhů je soustředěno u horního kraje obrazu, stejně jako je tomu na skoro identickém díle ve sbírkách pařížského Centre Pompidou. „A tak musíme říci: Obraz New York City 1 v (našich) sbírkách je vzhůru nohama,“ připustila kurátorka. Dílo bylo ale takto v minulosti zaneseno do inventáře a kurátoři ho prý rozhodně otáčet nechtějí. Foto: Petra Wischgoll, Reuters Hustější vodorovné pruhy patří podle záměru autora zřejmě nahoru. Galerie ale obraz už otáčet nebude.