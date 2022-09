Nervní pasažér vykopal z autobusu spolucestující

Celý incident odstartoval 6. září poté, co se 67letá Číňanka začala dohadovat s řidičem kvůli jízdnému, což způsobilo zpoždění spoje. To natolik rozčílilo 54letého muže, že nejdříve vyhodil z vozidla ven ženiny pytle s věcmi a následně i ji samotnou. Nejprve do ní strčil a pak ji nakopl.