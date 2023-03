Němci vyvinuli pivo v prášku. Dělá pěnu, obsahuje alkohol a má snížit uhlíkovou stopu

Pivo v prášku se objevilo již dříve, ale podle jednatele pivovaru Neuzeller Klosterbräu Stefana Fritscheho je jejich produkt první, který se dá označit za plnohodnotné pivo. Prášek, který stačí rozmíchat ve vodě, totiž zajistí nejen pivní chuť, ale také vytvoří pěnu a uvolní do tekutiny sycení a alkohol.

Němci na prášku pracovali dva roky a jeho vývoj byl částečně financován ze státních peněz. Hlavním cílem je totiž ušetřit za přepravu, s čímž přímo souvisí i snížení emisí. Pivo je totiž těžké, zejména pokud je stočeno do lahví. Díky pivnímu prášku by se tak nemusely přepravovat nejen lahve, ale ani voda, používala by se místní voda v cílové lokalitě.