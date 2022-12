Nejhorší vánoční dárky? Prošlé jídlo i použitý deodorant

Výzkum zahrnující 1800 osob přišel mimo jiné i na to, že každý čtvrtý člověk dostal o těchto Vánocích nechtěný dárek. Čtvrtina z nich takový dárek poslala dál, každý sedmý se pokusil dárek u prodejce vyměnit za něco jiného, každý čtrnáctý jej umístil na eBay a každý desátý jej jednoduše vyhodil do koše. Jen necelá desítka tázaných osob konfrontovala člověka, který jim nevhodný dárek dal, a vrátila ho.

Podle portálu Which? jsou to spíše ženy, které posílají nevhodné dárky dále. Dělá to 30 procent z nich, zatímco mužů toto dělá jen 20 procent. Portál také upozorňuje na to, že v době svátků bývají prodejci benevolentnější v oblasti výměny nevhodných dárků, jen je třeba získat účtenku. A pokud se vám to nepodaří, většinu dárků můžete dát alespoň na charitu.