Na opuštěné farmě našli poklad, vrak formule 1

Nad čím jedni ohrnují nos, to pro druhé představuje poklad. Obzvlášť to platí pro ty, kteří rádi prozkoumávají zchátralá a opuštěná místa. Youtuber Colin Hodson z britského Hampshiru se koníčku jménem urbex věnuje přes 20 let. A nález monopostu formule 1 na opuštěné farmě pokládá za jeden ze svých nejpodařenějších kousků.

BEZ KOMENTÁŘE: Na opuštěné farmě našli vrak formule Video: AP

Článek Sedmatřicetiletý Brit Colin Hodson už 20 let prolézá opuštěné domy. A jeho největší vášní je objevování starých aut v takových domech. Není se čemu divit, že aktuální objev hodnotí jako jeden ze svých nejzdařilejších za celou kariéru. Na opuštěné farmě se mu totiž podařilo objevit skutečnou vzácnost. Pravou závodní formuli. Na monopostu je nalepený znak Ferrari, ale o skutečné ferrari se nejspíš nejedná. Ve skutečnosti nejspíš půjde o model Dallara F191, na kterém na přelomu 80. a 90. let jezdil italský jezdec Andrea de Cesaris. De Cesaris měl pověst rychlého, ale divokého jezdce. Z 208 závodů F1, do kterých nastoupil, nevyhrál ani jeden. Formule, kterou britský youtuber našel, bude nejspíš jeden ze zkušebních modelů, které Ital v Británii testoval. Jak se dostal do zapadlé a opuštěné farmy, nám však již jezdec nepoví, neboť v roce 2014 ve věku 55 let zemřel. Foto: AP Na opuštěné farmě našli vrak formule 1 V současné době je každý vůz formule pečlivě střežen. Že byste objevili formuli ve stodole za domem, tak prakticky nepřichází v úvahu. Přestože v 90. letech byla pravidla o poznání uvolněnější, ani tehdy se běžně vozy formule po farmách nepovalovaly. Opuštěná stodola v Británii vydala své tajemství. Skrývá desítky vraků luxusních aut AutoMoto Možná by pomohla při objasnění nálezu přesná poloha farmy, o tu se ale nálezce nechce podělit. Jednou ze zásad urbexu je totiž jednoduchá poučka: „Neodnášej si nic než fotky, nenechávej nic než stopy“. Bohužel s tím, jak se koníček stává populárnějším mezi širokou veřejností, je dodržování tohoto pravidla čím dál tím problematičtější. „V dnešní době je bohužel těžké věřit lidem, takže si udržuji jen opravdu úzký okruh přátel, kterým se svěřuji s lokací svých nálezů,“ přiznává youtuber, který už prolezl stovky různých objektů. „Snažím se zanechat všechny objekty, které navštívím, ve stejném stavu, v jakém jsem je objevil. Přál bych si, aby to tak dělali všichni,“ uzavírá. Tajemný hrad Houska obestírají záhady. Údajně ukrývá i bránu do pekel Tipy na výlety