Losí slečna Johanka doplnila výběh v chomutovském zooparku

„Konečně máme trio, které jsme si přáli,“ uvedla ředitelka zooparku Věra Fryčová a připomněla, že o doplnění výběhu se zoo snažila od chvíle, kdy uhynul samec Max a losice Quanita zůstala ve výběhu sama. Jenže najít vhodná zvířata není podle ní úplně snadné. „Trvalo to přes dva roky. O to větší teď máme radost,“ doplnila ředitelka.

Losy evropské chová zoopark od roku 1980 a má za sebou řadu úspěšných odchovů. Chovatelé teď doufají, že současná trojice v následujících letech přivede na svět další potomky. V případě Johanky to bude vzhledem k jejímu mládí nejdřív až napřesrok. To Quanita už je zasloužilá matka. A protože právě skončilo období říje, není vyloučeno, že je znovu březí. „Samozřejmě bychom si to přáli, ale teď to ještě říci nedokážeme,“ dodává vedoucí zoolog Miroslav Brtnický.