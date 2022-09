Lachtan se chtěl před kosatkou schovat ve člunu

Dvojice na motorovém člunu, manželé Godekovi, na místě rybařila. „Velryby od nás byly asi 25 metrů a mířily k nám. Pak se ponořily a následovalo ticho. Rozhlíželi jsme se okolo a potom něco narazilo do člunu. Moje žena spadla a řekla, že se musíme vrátit na břeh. V ten moment ale vyskočil lachtan a málem nás převrátil. Bylo to děsivé o to víc, že se do člunu dostala voda,“ řekl Godek.