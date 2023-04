KVÍZ: Poznáte stromy podle listů?

Není snad lepší způsob duševní hygieny než se odtrhnout od všech obrazovek a vyrazit na čerstvý vzduch do přírody. Také se rádi po těžkém dni v práci zahledíte do korun stromů? Jaro je na procházky jako dělané, zeleň mladých listů totiž vlévá novou energii do žil. Jak dobře znáte stromy našich lesů a parků? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

Foto: Taťána Kynčlová, Novinky Pohled do zeleně uklidňuje. Dokážete ale k listům přiřadit jména stromů?

Článek 1. Začneme zostra. Že je na snímku list javoru, asi překvapí málokoho, ale kterého? Foto: Profimedia.cz Javor klen Javor mléč Javor babyka Javor dlanitolistý 2. Jak zní název opadavého stromu na následující fotografii? Foto: Profimedia.cz Topol bílý Buk lesní Dub zimní Jilm horský 3. Jmenuje se kaštan koňský, ale stejně známý je i pod jménem? Foto: Profimedia.cz Jilm vaz Jírovec maďal Platan západní Líska obecná 4. Poznáte strom podle listů na obrázku? Foto: Profimedia.cz Topol osika Katalpa trubačovitá Hloh obecný Lípa srdčitá 5. Je oficiálním stromem japonského Tokia, poznáte jej podle listů? Foto: Profimedia.cz Jinan dvoulaločný Dřezovec trojtrný Vilín virginský Liliovník tulipánokvětý 6. Kterému stromu patří větvička s typickými listy a tentokrát i nápovědou ve formě jehněd? Foto: Profimedia.cz Ambroň západní Jeřáb obecný Bříza bělokorá Jilm vaz 7. Poznáte podle fotografie invazivní dřevinu původem z Mexika a Severní Ameriky, která je dnes hojně zastoupena i u nás? Foto: Profimedia.cz Třešeň sakura Bez černý Trnovník akát Kaštanovník setý 8. Na snímku je okrasný strom s typicky úzkými podlouhlými listy. Znáte jeho název? Foto: Profimedia.cz Jilm sibiřský Vrba bílá Slivoň švestka Jeřáb oskeruše 9. Dokážete podle listů pojmenovat strom, který se často využívá při tvorbě živých labyrintů? Foto: Profimedia.cz Hloh obecný Líska obecná Habr obecný Jilm obecný 10. Poznáte strom, který dorůstá do výšky asi třicet metrů, dožívá se více než sta let a pyšní se těmito listy? Foto: Profimedia.cz Dřín japonský Olše lepkavá Muchovník Lamarckův Šácholan japonský Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test. KVÍZ: Co všechno víte o včelách? Zahrada KVÍZ: Vyznáte se v jarních bylinách? Koktejl