Jako dítě ji unesli. Se svou rodinou se shledala o 53 let později

Když byla Gervaisová malá, matka ji vychovávala sama. „Spřátelili se s námi manželé ze Skotska. Žena, které říkám máma, měla dva syny, ale myslím, že toužila po dceři. Tenkrát se zeptali, zda by mě nemohli vzít do Disneylandu, tak jim moje skutečná máma dala můj rodný list, aby mě mohli zapsat do svých pasů,“ vzpomíná 57letá Gervaisová.

Místo do Disneylandu však manželé s malou Susan utekli nejprve do Kanady, poté do Austrálie a na konec na Nový Zéland. „Vždycky to byl jejich plán,“ dodala Britka, která věděla, že únosci nejsou jejími biologickými rodiči, ale měla za to, že se jí její biologická matka vzdala, uvádí server Metro.

Obludnost celého činu si Gervaisová uvědomila až po mnoha letech, kdy začala dostávat dotazy na svou biologickou rodinu. Společně se svým manželem začala po příbuzných pátrat.

Prožila prý šťastný život

Po příspěvku zveřejněném na Facebooku v komunitní skupině britských měst Knottingley a Ferrybridge našla žena šest sourozenců, kteří byli jako u vytržení z toho, že je jejich ztracená sestra naživu.

Susanina biologická matka, jež dlouhé roky po svojí dceři pátrala, ovšem už před osmi lety zemřela.

„Poté, co zemřela, zůstalo nám nezodpovězených mnoho otázek. Neexistovaly žádné policejní záznamy ani žádné stopy,“ uvedla Gervaisové neteř Emma McFaydenová. „Nikdy jsme si ani nepomysleli, že by mohlo ke shledání dojít. Je to úžasné, obzvlášť pro moji mámu. Trpí Parkinsonovou chorobou a demencí, takže je skvělé, že se mohla setkat se sestrou, než se její stav zhorší,“ dodala.

Gervaisová mohla své sourozence navíc uklidnit tím, že prožila relativně normální život. Její únoskyně zemřela asi po šesti letech, Susan poté vychovali v kočovné komunitě.

„Byla jsem milována a měla jsem šťastné dospívání. Procestovala jsem svět,“ uzavřela žena, která aktuálně žije v Austrálii.