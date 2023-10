Indiana Jones uměleckého světa objevil dalších šest kradených obrazů

Už po krádeži v Medembliku Brand zlodějům vzkázal, že měli raději ukradnout kola, protože ta by se dala prodat, zatímco u známých obrazů je to téměř nemožné. „V některých případech zloději obrazy spálí, aby se zbavili důkazů, když je nedokážou prodat. Proto jsem velmi vděčný, že se rozhodli udělat správnou věc. Krádež je špatná, ale když to vrátíte, dá se leccos napravit,“ řekl Brand.