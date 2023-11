Halušky v sushi baru? Dankova SNS chce zavést v restauracích na Slovensku národní menu

„Už se těším na halušky v sushi baru,“ uvedl Milan na sociální síti . „V restauracích by měli zřídit také dereš (lavice určená k mučení – pozn. red.), pokud by někdo nechtěl slovenské menu,“ konstatoval Peter.

„Slovenské menu by mělo být v restauracích povinné. Kdo nebude chtít brynzové halušky, půjde na převýchovu do lágru,“ napsal Maťo.

Další Slováci navrhují nejdřív vytvořit komisi. Ta by byla primárně sestavena z národně uvědomělých spolustraníků pana předsedy Danka, kteří ještě nemají žádnou výnosnou funkci. Komise by měla zahájit zjišťování, co vlastně Slováci považují za národní jídlo.