Grilovaný led je v Číně hit

Není to tak dávno, co uživatelé čínských sociálních sítí sdíleli pokrm, jehož základem byly kameny. Nedávno byli zase překvapeni videem, v němž někdo griluje kusy ledu, které při tom natírá omáčkou a sype na ně koření. Všechno se nakonec naservíruje a tváří se to jako vážně míněné jídlo.