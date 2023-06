Nejtvrdší jídlo na světě. V Číně se stává hitem pokrm s kamením

Na čínských sociálních sítích se objevila řada videí s pouličními prodejci, kteří suodiu připravují a někteří to pro pobavení zákazníků doprovázejí různými žertovnými verši. Relativně malé porce se pak prodávají za ceny kolem 16 jüanů, tedy za zhruba 50 korun.

Zpráva na CNN si všímá i dalšího aspektu. „Musím vám ty kamínky vrátit,“ ptá se na jednom videu zákazník kuchaře. Ten však s úsměvem odvětí, že si je může nechat jako suvenýr. Přece jen by to pro konzumenty přinejmenším z psychologického hlediska asi nebylo úplně to samé, jako když se v restauracích opakovaně používají příbory.