Dvanáctkrát pohořel v autoškole, tak za sebe poslal dvojníka. Nevyšlo to

Muž, jehož média označují jako Serge, přišel z Ghany do belgického města Geraardsbergen západně od Bruselu a více než rok se tam snažil získat řidičské oprávnění, aby si rozšířil své možnosti zejména na pracovním trhu. Řidičák sice měl již z Ghany, ale v Belgii byl neplatný. Problém představoval zkušební test.

Když to tedy Sergovi nevyšlo ani na dvanáctý pokus, začal hledat někoho, kdo by zkoušku složil za něj. Našel Juliena původem z Konga, který se Sergovi docela podobal a navíc belgický řidičák již měl. Oba muži se navíc domluvili, že Julien podstoupí zkoušku ve městě Mons, protože měli za to, že ve Valonsku jsou komisaři shovívavější než ve Vlámsku.