Dojemné loučení ve Windsoru: Poslední sbohem královně dali i její psi a poník

Pendry se svěřil, že naposledy na ponym seděla letos v červenci, dva dny předtím než vyrazila do Balmoralu. „Bylo to čest a privilegium moci mít u sebe Emmu, když jsem se loučil naposledy s královnou,“ uvedl Pendry. „Královna Emmu zbožňovala a jezdila na ní přes dvacet let, takže bylo jedině správné, že tam Emma byla. A chovala se vzorně,“ dodal hlavní podkoní.