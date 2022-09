Děti Harryho a Meghan se staly princem a princeznou. Krok od titulu princezny je i  vévodkyně Kate

Lze očekávat, že stejně jako Královna Alžběta II. udělila kdysi Charlesovi titul princ z Walesu, daruje tento titul svému nejstaršímu synovi i nový král. Vévodkyně Kate by se tak stala princeznou z Walesu. Mimochodem, tento titul náležel i vévodkyni Camille, která ho ale neužívala s ohledem na to, že předtím titul používala Charlesova první manželka, princezna Diana. Kate rovněž obdrží Camillin skotský titul vévodkyně z Rothesay.

Teď, když je králem Karel III. a patent jeho dědečka je stále v platnosti, tituly prince a princezny náleží i Archiemu a Lillibet. Minulý rok se spekulovalo, že Meghan a Harry o tituly princů pro své děti nestojí. Král Karel III. by je mohl z řady princů vyjmout, musel by to však učinit speciálním patentem. Do té doby jsou Archie a Lilibet princem a princeznou.