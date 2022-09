Končí jedna historická epocha, píší o úmrtí Alžběty II. britská média

„Královnina smrt hluboce otřese touto zemí - byla pevným bodem uprostřed neustálých změn. Jediný prvek v našem společném životě, který zůstával spolehlivě stejný, je pryč. Nyní vstupujeme do nové budoucnosti,“ napsal list The Guardian.

„Když nastoupila na trůn, v Sovětském svazu ještě vládl Josif Stalin. Jejím prvním premiérem byl Winston Churchill. (…) Je těžké si představit, jaký dech dějin zažila,“ uvedl moderátor ve speciálním vysílání stanice Sky News. „Je to den, jaký Británie nezažila 70 let,“ dodal s tím, že Británie truchlí, ale zároveň po desetiletích přivítá na trůně nového krále.

„Byla především ženou, jež zachránila monarchii,“ píše v nekrologu list The Times. „Instituce, která se někdy zdála zastaralá a neodpovídající hodnotám moderní společnosti, má díky ní dodnes svůj význam a oblíbenost,“ uvádí list.

Titulní stránky britských novin dnes jsou dnes zaplavené portréty královny z posledních let i snímky ze začátku její vlády. Tisk mimo jiné zaujala fotografie z korunovace Alžběty II. v roce 1953, kterou použily listy The Times, The Guardian nebo Daily Star. Panovnice na ní působivě pózuje na trůnu s korunou, žezlem a královským jablkem.