Čupakabra je zpět. V Guatemale a Bolívii údajně rdousí krávy, alpaky a slepice ve velkém

Na záznamu je vidět na poli šmouha ve tvaru zvířete. „Je to divné. Vypadá to jako pes, ale má to na zádech hrb. V té samé pozici jako je zobrazována čupakabra,“ uvedla Floresová.

„Máme na to hodně názorů. Protože jedni sousedé říkají že to musela být čupakabra, zatímco druzí říkají, že v noci slyšeli mňoukání, ale viděli zvíře podobné vlkovi,“ uvedla jedna z obyvatelek.

„Nevíme, co to bylo za zvíře. To, na co se ptáme, ale je, proč tomu úřady věnují tak málo pozornosti a nepomůžou nám zjistit, co to bylo,“ dodala.