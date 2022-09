Asfaltéři na Slovensku si hlavu nelámali. Vyasfaltovali parkoviště kolem stojícího auta

Podle televize Markíza to kolemjdoucí komentovali slovy, že by tam vůz měli nechat jako památník. Primátor města Branislav Zacharides vysvětlil, že v případě zaparkovaného automobilu se jednalo o cizí majetek a bez souhlasu majitele s ním nešlo manipulovat.

Po několika dnech majitel vůz přeparkoval a dodavatelská firma dala vše do pořádku. „Dělat to tímto způsobem je nepochopitelné, protože museli počítat s tím, že to budou muset dodatečně dodělat,“ kroutil hlavou Ján Čelko šéf katedry silničního inženýrství Žilinské univerzity.