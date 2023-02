Adoptovaný syn se po 58 letech setkal se svou biologickou matkou

Devětapadesátiletý učitel z Londýna Timothy Welch prožil spokojený život. Věděl, že je adoptovaný, ale nikdy neměl potřebu hledat své skutečné rodiče. To se však změnilo v roce 2020, kdy zemřela jeho adoptivní matka Eunicé, otec Bill odešel ještě o dva roky dříve.

„Nemohli mít vlastní děti, a tak mě adoptovali, bylo jim tehdy 36 let,“ popisuje Timothy, jak se dostal do rodiny, v níž podle svých slov měl skutečně šťastný život. „Ale když moji adoptivní rodiče zemřeli, začal jsem celý svět vnímat jinak,“ vysvětluje, jak ho napadlo začít hledat ty skutečné.

S hledáním mu pomohly sociální sítě a zejména Penny Greenová, která na Facebooku provozuje skupinu pro lidi, kteří se narodili v domově pro mladé matky The Haven ve městě Yeteley. Timothy totiž ze starých fotografií zjistil, že se narodil právě tam.

Svobodné matky to v šedesátých a sedmdesátých letech v Anglii neměly vůbec lehké. Obecně se za nejlepší považovalo, když šly porodit do nějakého podobného zařízení, jako byl The Haven, a následně jim byly děti odebrány, nezřídka vynuceně, a nabídnuty k adopci.