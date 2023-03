KEMEL: Do jednoho pytle

Foto: Miroslav Kemel, Právo Že všichni celý život přispíváme do důchodového systému? Tak to pardon, ale neházejte nás všechny do jednoho pytle!!!

Vtipy Miroslava Kemela Z rozpočtového hlediska má smysl jednat o platech ústavních činitelů, až nás bude tolik jako důchodců...

A co navázat platy ústavních činitelů na důchody?

Díky mezinárodnímu zatykači se mohu pohybovat pouze na území Ruska. O důvod víc ho zvětšit...

Je to začarovaný kruh. Pokud se zmrazí platy politiků, nezmrazí se i jejich touha po sociálním smíru?

Zaplaťpánbů za poslaneckou jídelnu. Tady si vždycky od toho vyčerpávajícího boje s inflací tak odpočinu...

Pomalu, pane kolego, pomalu. Nejdříve elixír důchodového systému a až pak elixír mládí!

To jsou nervy... Zlatý vysvobozování zajatých vojáků!

Náš řetězec spustil akci pro důchodce: Za nákup nad dva tisíce vstup zdarma!

Obávám se, že na solidaritu s vládou prostě není dostatek financí...

Vám taky vadí nízké ceny v poslanecké jídelně? A kde jste jedl, když jste měli ve Sněmovně většinu?

Netrap se tou valorizací. Naštvat půlku národa je legitimní pravomocí prezidenta...

Standarta byla na Hrad vrácena. Věřím, že i recesisté z okruhu bývalého prezidenta vrátí alkohol do skladu v Lánech...

Kdepak odpočinek, nebudu mít klid, dokud nepřepočítáme korunovační klenoty...

Hranice mezi svobodou projevu a sebevražedným terorismem je někdy tenká...

Říkal jsem, že rozevírajícíma se nůžkama slavnostní pásku důchodové reformy přestřihnete stěží...

Myslíš, že ruský skartovačky splňují naše požární předpisy?

Chtěla bych koalici připomenout Zátopkovo heslo: Když nemůžeš, všem přidej!

Obstrukce k demokracii patří, ale obstrukce obstrukcí, to už je peklo!

Tohle je analýza, které důchodce je výhodnější okrást. Jednoznačně z ní plyne, že ty budoucí!

Chtěl jsem jenom upravit valorizační vzoreček...

Tomuhle říkáte rozpoutat peklo? To máte o pekle naivní představu...

Na špinavou manuální práci měla Evropa Ukrajince vždycky...Kde jsou ty časy, kdy jim k tomu stačily krumpáč a lopata...

Ráj všem! Ne podle zásluh!

To to uteklo. Sotva se člověk rozkouká a z naděje důchodové reformy je její přítěží...

Cože?! Ty se sem, do Kyjeva, už rok nemůžeš dostat? A zkoušel jsi to vlakem?