KEMEL: Britský důchodce

To jsem netušila, že ministr financí bere plat. Já myslela, že to děláte za trest...

To, že by umělá inteligence měla mít volební právo, je nutnost, která potlesk nevyvolá...

Vždyť je to jedno, proboha! Jednu z nich už popadni a pojď!!!

Tak to zase nepopleť. Na nákup do Polska, pro důchod do Rakouska!