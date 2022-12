Zablokování účtů novinářů? EU hrozí Twitteru sankcemi

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová na Twitteru zprávy o „svévolném pozastavení“ účtů novinářů označila za znepokojivé. Připomněla, že dodržování svobody médií vyžadují zákony sedmadvacítky, čehož by si měl být Musk vědom. „Existují červené linie. A brzy sankce,“ napsala také.

„Máme s tím problém,“ vzkázalo společnosti Twitter německé ministerstvo zahraničí a přidalo náhledy zablokovaných profilů některých novinářů. „Níže uvedení novináři nás od pátku také nemohou sledovat, komentovat a kritizovat,“ doplnila německá diplomacie. Mluvčí německé vlády Christiane Hoffmannová pak poznamenala, že Berlín se vzrůstající obavou sleduje, co se na Twitteru děje, a klade si otázku, jaké důsledky z toho vyvodit.

Twitter zablokování účtů novinářů, kteří jsou mimo jiné redaktory deníků The New York Times, The Washington Post nebo stanice CNN, zdůvodnil tím, že se dopouštějí takzvaného doxingu, tedy veřejného sdílení soukromých informací. Mají být potrestáni zablokováním na sedm dní.