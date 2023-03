Výdaje na IT v Česku letos porostou o šest procent

Vedle výdajů na IT služby letos podle ní porostou i nákupy softwaru, a to o 9,9 procenta, naopak služby datových center porostou jen o 0,6 procenta. Největší nárůst Gartner předpovídá v oblasti nabídky infrastruktury jako služby, a to o více než třetinu, a u prodeje bezpečnostního softwaru v cloudu, kde se předpokládané výdaje zvýší o 51 procent.

„Výdaje na IT odolávají recesi i tržním otřesům, protože právě IT jsou často řešením těchto problémů. Nicméně je potřeba dodat, že IT nedokáže dorovnat současnou vysokou inflaci. To znamená, že zákazníci budou mít na informační technologie méně peněz a bude to boj, za co ty peníze vydají,“ uvedl Erben.