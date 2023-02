Twitter pod Muskovým vedením dál propouští

Sociální síť Twitter minulý týden v sobotu propustila nejméně 50 zaměstnanců. Uvedl to server zaměřený na technologické zpravodajství The Information s odvoláním na informované zdroje. Bylo to již minimálně osmé kolo propouštění ve firmě od konce října, kdy společnost převzal Elon Musk.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Ilustrační foto