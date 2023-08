Twitter dostal milionovou pokutu za průtahy při vyšetřování Trumpa

Informace o sporu vyšly najevo poté, co soud ve Washingtonu zamítl odvolání společnosti X proti finančnímu trestu a proti rozhodnutí nižší soudní instance prohlásit chování společnosti za pohrdání soudem.

Platformu X v minulosti Trump hojně využíval, o svůj účet však přišel na začátku roku 2021 poté, co dav jeho stoupenců vtrhl do sídla Kongresu při projednávání výsledků voleb. Správci sítě zablokování profilu zdůvodnili porušením pravidel ohledně podněcování k násilí. Poté, co platformu převzal Musk, dostal Trump svůj účet zpět, zatím jej však nevyužívá.