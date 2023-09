Umělou inteligenci by neměli využívat mladší žáci, vyzvalo UNESCO

Zásady pro využití umělé inteligence (AI) v rámci školství by měly státy přijmout co nejdříve. Vyzývá je k tomu Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) ve své nedávno zveřejněné příručce. V té zároveň burcuje, že AI by neměli používat mladší žáci. UNESCO rovněž varuje před nahrazováním učitelů umělou inteligencí.

Foto: Florence Lo, Reuters ChatGPT logo