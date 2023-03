TikToku hrozí v USA plošný zákaz

TikTok již dostal v USA stopku na vládních zařízeních, ve vzduchu ale visí také plošný zákaz i pro běžné uživatele. Zvrátit se to nyní snaží ředitel této čínské sítě Shou Zi Chew, kterého si na kobereček pozval ve čtvrtek americký kongresový výbor. Upozornil na to americký list The Guardian.

Foto: Alex Brandon, ČTK/AP Šéf TikToku Shou Zi Chew před kongresovým výborem USA