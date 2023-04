Pauza ve vývoji umělé inteligence? To problémy nevyřeší, míní Bill Gates

„Toto přerušení by mělo být veřejné a ověřitelné… Nelze-li jej učinit rychle, měly by zakročit vlády a ustanovit moratorium,“ uvádějí signatáři petice publikované neziskovou organizací Future of Life Institute.

Gates se však domnívá, že případná pauza ve vývoji AI by byla obtížná k realizaci, protože by bylo těžké přesvědčit všechny země světa, aby se zastavily vývoje AI. Zároveň uznává, že existuje mnoho různých názorů na to, jak by měla být AI využívána, a že bychom se měli snažit najít rovnováhu mezi potenciálními výhodami a riziky této technologie.